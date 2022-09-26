Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Активность сборщиков голосов немного уменьшилась, видимо, поняли, что не нужно пытаться собирать какое-то количество голосов, а можно просто нарисовать нужные цифры по плану", – отметил журналист.



Владимир Молчанов рассказал, что у подавляющего большинства сборщиков подписей никаких списков нет, а у некоторых есть какие-то кустарные списки из ЖЭКов или местных советов, а вот у меньшинства, похоже, те списки, которые были украдены из Херсонского областного архива, то есть это списки избирателей двухлетней давности.



"Интересно то, что эти списки абсолютно не нужны тем, кто собирает голоса на улицах. Но они со списками пытаются привлечь к голосованию и умерших, и сбежавших. То есть находя кого-то, они заставляют человека так же проголосовать за умерших родных или за соседей, которые не открывают дверь или уехали. Были такие случаи, что один человек голосовал несколько раз, не желая этого", - добавил Молчанов.

23 сентября Галина Луговая, начальник Херсонской городской военной администрации, сообщила, что в домах херсонцев просят "правильно" проголосовать под дулами автоматов.

24 сентября глава Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал, что голосуют россияне, приехавшие в Херсон

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