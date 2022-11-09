На Херсонщине снаряд попал в кафе, где обедали оккупанты и окопались неподалеку
На временно оккупированной территории Херсонской области, в поселке Зеленовка снаряд попал в кафе, где обедали российские солдаты, недалеко они окапывались
Об этом информирует в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
8 ноября в заведение "Фариз" на объездной дороге во временно оккупированном поселке Зеленовка, где обедали рашисты, попал снаряд.
"Оккупанты располагались по лесополосе, а именно в этом кафе собирались на обед. Там для них готовили еду и именно в обед как раз туда прилетело. Как отмечают местные из Зеленовки, такого еще не видели - по деревьям всем висели россияне", - говорит. Хлань.
Депутат подчеркнул, что это также работа наших партизан, помогающих ВСУ ликвидировать врага на нашей земле.
"Самое главное направление работы движения сопротивления - это координация с нашими вооруженными силами по наведению группировки врага, где они расположены и находятся", - добавил Хлань.
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