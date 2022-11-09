На Херсонщине снаряд попал в кафе, где обедали оккупанты и окопались неподалеку

Об этом информирует в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

8 ноября в заведение "Фариз" на объездной дороге во временно оккупированном поселке Зеленовка, где обедали рашисты, попал снаряд.

"Оккупанты располагались по лесополосе, а именно в этом кафе собирались на обед. Там для них готовили еду и именно в обед как раз туда прилетело. Как отмечают местные из Зеленовки, такого еще не видели - по деревьям всем висели россияне", - говорит. Хлань.

Депутат подчеркнул, что это также работа наших партизан, помогающих ВСУ ликвидировать врага на нашей земле.

"Самое главное направление работы движения сопротивления - это координация с нашими вооруженными силами по наведению группировки врага, где они расположены и находятся", - добавил Хлань.

В Каховке захватчики ищут диверсионные группы и корректировщики огня, а в Боровском и Щедрищеве проводят массовые обыски. Похищенных людей увозят в неизвестном направлении.

Российские захватчики вывезли из временно оккупированной Херсонщины в российский город Анапа еще 34 ребенка.

Военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев.

7 ноября правоохранители открыли производство относительно почти уничтоженного российскими оккупантами яслей-сада в Херсонской области. Рашисты били из "градов".

Администрация президента РФ подготовила методички для российских пропагандистов, где указано, как нужно рассказывать о причинах возможного бегства из Херсона.

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