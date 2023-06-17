На Херсонщине силы ПВО сбили два беспилотника
В субботу, 17 июня, в Херсонской области силы противовоздушной обороны уничтожили два российских беспилотника
Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
Отмечается, что уничтожены разведывательный БПЛА "Орлан-10" и ударный БПЛА "Ланцет".
"17 июня 2023 года на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА "Ланцет"", - говорится в сообщении.
- Вечером в субботу, 17 июня, жители Херсона слышали взрывы.
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