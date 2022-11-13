На Херсонщине россияне украли 100 тысяч тонн семян подсолнечника, - Гончаренко
Российские захватчики вывезли 100 тысяч тонн семян подсолнечника, украли комбайны, тракторы и другую технику компании "Укрлендфарминг" в Херсонской области
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в telegram.
В Новорайске Херсонской области российские оккупанты разрушили и разграбили базу компании "Укрлендфарминг". Ущерб оценивается в 250-270 млн долларов США.
"Украдена или уничтожена техника производства John Deer, беспилотные летательные аппараты для обработки земель. Сама база разрушена. Оккупанты украли практически все, что находилось на территории базы: горюче-смазочные материалы и посевной материал, средства защиты растений на 60 млн долларов, около 100 тысяч тонн семян подсолнечника и кукурузы.
Как отмечает Гончаренко, агрессор нанес ущерб и крупнейшей в Европе птицефабрике "Чернобаевская", принадлежащей компании "Укрлендфарминг". Более 4 млн кур взрослого поголовья и около 700 тысяч молодняка погибли без возможности их утилизировать.
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