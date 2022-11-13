Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в telegram.

В Новорайске Херсонской области российские оккупанты разрушили и разграбили базу компании "Укрлендфарминг". Ущерб оценивается в 250-270 млн долларов США.

"Украдена или уничтожена техника производства John Deer, беспилотные летательные аппараты для обработки земель. Сама база разрушена. Оккупанты украли практически все, что находилось на территории базы: горюче-смазочные материалы и посевной материал, средства защиты растений на 60 млн долларов, около 100 тысяч тонн семян подсолнечника и кукурузы.

Как отмечает Гончаренко, агрессор нанес ущерб и крупнейшей в Европе птицефабрике "Чернобаевская", принадлежащей компании "Укрлендфарминг". Более 4 млн кур взрослого поголовья и около 700 тысяч молодняка погибли без возможности их утилизировать.

12 ноября военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что многие российские военные еще остались на правом берегу Днепра.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед бегством российские оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру.

Стало известно, что в течение 13 – 18 ноября включительно, на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта.