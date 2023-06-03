Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

За прошедшие сутки, 2 июня, российские военные совершили 65 обстрелов по Херсонской области, выпустив 265 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

Также враг пять раз обстрелял город Херсон, выпустив 29 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, обстреляли две церкви, амбулаторию и три административных здания Бериславского района", - говорится в сообщении.

В результате обстрела 5 мирных жителей получили ранения, среди них 2 ребенка.

Также Прокудин сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 81 человек.