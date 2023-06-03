На Херсонщине россияне ударили по частным домам, двум церквям и медучреждениям: ранены 5 человек, из них 2 ребенка
Российские военные в сутки 65 раз обстреляли Херсонщину. В результате обстрелов повреждены частные дома, церкви, админздания и медучреждение. Также ранены 5 человек, из которых 2 детей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
За прошедшие сутки, 2 июня, российские военные совершили 65 обстрелов по Херсонской области, выпустив 265 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.
Также враг пять раз обстрелял город Херсон, выпустив 29 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, обстреляли две церкви, амбулаторию и три административных здания Бериславского района", - говорится в сообщении.
В результате обстрела 5 мирных жителей получили ранения, среди них 2 ребенка.
Также Прокудин сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 81 человек.
- Напомним, что россияне в оккупированном Крыму могут готовить провокацию на химическом заводе в Армянске. При взрыве произойдет выброс большого количества ядовитых веществ.
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