Об этом сообщил председатель ОВА Ярослав Янушевич в телеграме.

До полномасштабной войны РФ против Украины и оккупации Осокоровки в местной школе учились 360 детей. Они получали образование по программе Новой украинской школы. В учебном заведении было новое оборудование, ноутбуки, проекторы, принтеры, мебель.

"Сейчас здесь не слышно смеха детей, в школе никто не учится. Из-за прямого попадания российской ракеты не осталось ни одного уцелевшего класса, обвалился потолок, выбиты окна и двери. Учебное заведение разрушено на 70%", - подчеркнул глава ОВА.

С 24 февраля по 29 октября россияне повредили в Украине 2 688 учебных заведений, 331 из них разрушили полностью.

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