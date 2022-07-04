На Херсонщине россияне из "градов" обстреляли Заградовку, погиб человек
Российские оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" населенный пункт Херсонской области. Есть пострадавшие
Об этом сообщает Оперативная группировка войск "Каховка".
Отмечается, что в Херсонской области российские войска накрыли артиллерийским огнем населенный пункт Заградовка. В результате обстрела погиб один человек. Еще один мирный житель был ранен.
Детали обстрелов и количество пострадавших устанавливаются.
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