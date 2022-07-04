Об этом сообщает Оперативная группировка войск "Каховка".

Отмечается, что в Херсонской области российские войска накрыли артиллерийским огнем населенный пункт Заградовка. В результате обстрела погиб один человек. Еще один мирный житель был ранен.

Детали обстрелов и количество пострадавших устанавливаются.

Напомним, 4 июля россияне били по двум громадам на Днепропетровщине: детсад остался без окон

На территории Харьковщины захватчики в течение суток обстреливали города и села Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов, есть пострадавшие

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