На Херсонщине ПВО сбила российский штурмовик, а на Николаевщине - дрон-камикадзе
20 сентября украинская ПВО сбила на Херсонщине российский штурмовик Су-25, а в Николаевской области - дрон-камикадзе "Shahed-136"
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
"20 сентября, около 17:00 часов, в Херсонской области, военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что украинские воины в Николаевской области около четырех часов дня сбили дрон-камикадзе "Shahed-136", который рашисты маркируют как "Герань-2": "Это баражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра".
- Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого освободили село Чкаловское Харьковской области от российских захватчиков.
- А воины-десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины за два дня прошли более 150 км в тылу врага и дошли до Оскола.
- За 19 сентября воздушные силы " приземлили русский Су-25, ракету Х-59 и 5 вражеских дронов.
- В течение 19 сентября украинские военные на Юге уничтожили 90 оккупантов, 3 танка, 2 БпЛА и склад вражеских боеприпасов.
- Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады продолжают успешно уничтожать российских захватчиков и их технику.
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