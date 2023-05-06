Об этом сообщает ГСЧС.

"Сегодня ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине, наши пиротехники попали под обстрел. Шесть наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, - получили ранения и госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также русским огнем была уничтожена техника.

В ГСЧС добавили, что террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая специалистов, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами.