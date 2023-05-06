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На Херсонщине под российским огнем погибли 6 пиротехников

6 мая, 2023 суббота
19:20
Война с Россией

Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине пиротехники ГСЧС попали под обстрел. Шесть специалистов погибли, двое получили ранения

Об этом сообщает ГСЧС.

"Сегодня ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине, наши пиротехники попали под обстрел. Шесть наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, - получили ранения и госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также русским огнем была уничтожена техника.

В ГСЧС добавили, что террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая специалистов, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами.

  • В Херсонской области тракторист подорвался на мине. Фермер был госпитализирован. Событие произошло вблизи с.Масима Горького Новорайской территориальной громады.
Херсонщина
ДСНС
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