Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"В селе Заградовка Херсонской области починили мост через реку Ингулец", - пишет Янушевич.

Сообщается, что мост соединяет Кочубеевскую территориальную громаду с Днепропетровской областью. Именно по этому пути украинцы могут быстро добраться до города Кривой Рог.

"Криворожские специалисты уже завершили ремонтные работы", - добавил глава Херсона.

12 октября Вооруженные силы Украины еще контролировали огнем понтонные переправы российской армии через реку Ингулец Херсонской области.