На Херсонщине починили мост через реку Ингулец, соединяющий с Днепропетровщиной
22 ноября на территории Херсонской области починили мост через реку Ингулец, который соединяет с Днепропетровщиной
Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"В селе Заградовка Херсонской области починили мост через реку Ингулец", - пишет Янушевич.
Сообщается, что мост соединяет Кочубеевскую территориальную громаду с Днепропетровской областью. Именно по этому пути украинцы могут быстро добраться до города Кривой Рог.
"Криворожские специалисты уже завершили ремонтные работы", - добавил глава Херсона.
- 12 октября Вооруженные силы Украины еще контролировали огнем понтонные переправы российской армии через реку Ингулец Херсонской области.
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