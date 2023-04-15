На Херсонщине парень играл с гранатометом и получил ранение

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В Петропавловке в Херсонской области 18-летний парень принес домой неизвестный ручной гранатомет, решил его рассмотреть и случайно выстрелил.

"В результате этого местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь", - отметили в администрации.