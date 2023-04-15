На Херсонщине парень играл с гранатометом и получил ранение
18-летний парень в Петропавловке Херсонской области нашел неизвестный ручной гранатомет и случайно выстрелил из него, он получил ранение
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
В Петропавловке в Херсонской области 18-летний парень принес домой неизвестный ручной гранатомет, решил его рассмотреть и случайно выстрелил.
"В результате этого местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь", - отметили в администрации.
- 15 апреля российская армия ударила по Таврическому микрорайону Херсона, 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь погибли из-за минно-взрывных травм.
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