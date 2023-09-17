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На Херсонщине от вражеских обстрелов погиб мужчина, еще один - наехал трактором на мину

17 сентября, 2023 воскресенье
17:09
Война с Россией

В Бериславском районе Херсонской области в результате наезда трактором на мину погиб мужчина, еще один - травмирован. А в Томиной Балке Белозерского района из-за вражеских обстрелов погиб местный житель

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

В Бериславском районе во время полевых работ трактор наехал на российскую мину. В результате взрыва 45-летний мужчина получил осколочное ранение головы, правого глаза, тупую травму живота, повреждение грудной клетки, поражение осколками конечностей, а также ожоги ІІІ степени.

В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали, но по дороге в больницу мужчина скончался.

Также травмы получил 26-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Александр Прокудин обратился к жителям региона с просьбой не начинать работу на полях, пока их не проверят саперы.

А около 14:50 оккупанты ударили по Томиной Балке Белозерского района. Под огонь во своем дворе попал мужчина 1954 года рождения.

Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

  • 16 сентября российская оккупационная армия в субботу, 16 сентября, обстреляла город Берислав в Херсонской области, в результате чего ранения получила местная жительница.
Украина
Россия
Херсонщина
воєнні злочини Росії
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