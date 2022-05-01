На Херсонщине от пыток оккупантов умер ветеран АТО Назар Кагальняк, – Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram.



Известно, что после АТО мужчина перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.

Денисова рассказывает, что оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий. Изуродованного АТОвца российские военные привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался. Двое несовершеннолетних детей украинского защитника остались сиротами, поскольку последние пять лет он за ними ухаживал без жены.



"Пытки Назара это военное преступление, поскольку согласно статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, лица, не принимающие активного участия в военных действиях, в частности из состава вооруженных сил, сложивших оружие, а также прекративших участие в военных действиях в связи с болезнью, ранением, содержанием под арестом или по какой-либо другой причине, не должны никоим образом преследоваться", – отмечает Денисова.

Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета рассказал, что оккупант продолжает запугивать и угрожать жителям Херсонщины, украинских активистов свозят в Новую Каховку на допросы и пытки, некоторых людей везут в Крым.