На Херсонщине оккупанты заставляют жителей поселка выехать до 28 апреля, угрожая принудительной "эвакуацией", - сводка Генштаба
На временно оккупированной Россией территории Херсонской области захватчики требуют от жителей поселка городского типа Великая Александровка покинуть населенный пункт до 28 апреля
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
При этом оккупанты угрожают применить принудительную "эвакуацию" к жителям, которые не выполнят требование.
Кроме того, во временно оккупированном Энергодаре работники ФСБ проводят фильтрационные мероприятия.
На временно оккупированных территориях Харьковщины и Луганщины российские военные совершают мародерство, кражи и грабеж местного населения.
"Особое внимание уделяется "изъятию" алкогольных напитков и продуктов питания", - отметили в Генштабе ВСУ.
Оккупанты осуществляют наступление в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил и установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного пути к временно оккупированному Крыму.
Также в Генштабе объяснили обстрелы россиянами украинских железнодорожных путей.
"Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути поставки военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам", – говорится в возведении.
Противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны дальнего действия за счет перемещения.
С территории РФ оккупанты перемещают дополнительные зенитные ракетные комплексы и пытаются создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники. Командование оккупантов ищет способы пополнить подразделения, понесшие потери личного состава во время масштабной войны с Украиной.
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях признаков формирования россиянами наступательных группировок не обнаружено.
На Слобожанщине захватчики бьют по инфраструктуре Харькова и по позициям украинских военных с применением авиации и артиллерии.
В районе Изюма россияне пытались улучшить свое тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дубровно – Курулька и организуют логистику обеспечения группировки.
На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Коровой Яр и Рубежное и развить наступление в направлении Запорожья при огневой поддержке, однако понес потери и не имел успеха.
В Мариуполе оккупанты продолжают уничтожать город и блокировать гражданских и военных в районе завода "Азовсталь".
На Южнобужском направлении россияне сосредотачивают усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог: перегруппируют войска, закрепляются на местности, усиливают группировки ствольной и реактивной артиллерии, накапливают боеприпасы и горюче-смазочные материалы.
- Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ освободили 8 населенных пунктов в Херсонской области.
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