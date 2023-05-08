На Херсонщине оккупанты забирают у местных катера, хотят восполнить дефицит плавсредств
Захватнические войска продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Херсонской области у местных жителей начали отбирать катера
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне продолжают меры по насильственному отчуждению имущества на временно оккупированных территориях. В частности, на временно оккупированном левом берегу Херсонской области, представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера", - говорится в сообщении.
Таким образом, россияне планируют пополнить количество плавсредств в своих формированиях.
Кроме того, у захватчиков проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины.
"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, проваливший планы по обеспечению катерами российских подразделений", - говорят в ЦНС.
- В марте Центр нацсопротивления рассказывал, что оккупанты похищают автомобили в Скадовском районе, также у людей забирали прицепы, скутеры и лодки.
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