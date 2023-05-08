Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне продолжают меры по насильственному отчуждению имущества на временно оккупированных территориях. В частности, на временно оккупированном левом берегу Херсонской области, представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера", - говорится в сообщении.

Таким образом, россияне планируют пополнить количество плавсредств в своих формированиях.

Кроме того, у захватчиков проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины.

"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, проваливший планы по обеспечению катерами российских подразделений", - говорят в ЦНС.