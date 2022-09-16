На Херсонщине оккупанты ввели режим усиленной безопасности

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник вводит режим усиленной безопасности на Южнобужском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам", - пишут в ВСУ.

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