Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Настроения оккупантов ужасные, об этом свидетельствует видео одного из российских солдат о том, что у них нет возможности покинуть Правобережье, потому что их не отпускают, и они уже понимают, что будут перемолоты украинскими силами. Там есть укрепрайоны оккупантов, где находятся сотни единиц разной техники. Мы фиксировали вражескую технику тысячами единиц. Если говорить о количестве военных, то около 20 тысяч", - отметил житель Херсонщины.



Сергей Шишковский прокомментировал, что на сегодняшний день часть завезенной оккупантами техники уже уничтожена, но завозили ее они достаточно много.



"Наиболее укрепленные районы противника находятся почти на границе с Николаевской областью, то есть территории, которые оккупанты еще держат. А именно возле Снигиревки на Николаевщине и дальше села на Херсонщине - это Томина Балка, Станислав по основной трассе за Чернобаевкой, плюс сама Чернобаевка. Под самим Херсоном тоже оккупанты укрепляются, но там меньше техники, войск и фортификационных сооружений", - отметил Шишковский .

28 июля ВСУ уничтожали склад с боекомплектами в Чернобаевке

29 июля на Херсонщине украинские военные уничтожили из американских гаубиц М777 оккупантов, российскую батарею артиллерии, скопление оружия и техники

Также в Херсонской области ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов, в частности, этой ночью ряд вражеских целей был уничтожен в Новой Каховке, Чернобаевке, Олешках и Бриловцах

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