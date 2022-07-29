На Херсонщине оккупанты в укрепрайоны завозили тысячи единиц техники, а российских военных там около 20 тысяч, - учитель Шишковский
Учитель истории Украины из поселка Камышаны Херсонской области Сергей Шишковский рассказал, что наиболее укрепленные оккупантами районы находятся возле Снигиревки, Томиной Балки, Станислава и Чернобаевки
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Настроения оккупантов ужасные, об этом свидетельствует видео одного из российских солдат о том, что у них нет возможности покинуть Правобережье, потому что их не отпускают, и они уже понимают, что будут перемолоты украинскими силами. Там есть укрепрайоны оккупантов, где находятся сотни единиц разной техники. Мы фиксировали вражескую технику тысячами единиц. Если говорить о количестве военных, то около 20 тысяч", - отметил житель Херсонщины.
Сергей Шишковский прокомментировал, что на сегодняшний день часть завезенной оккупантами техники уже уничтожена, но завозили ее они достаточно много.
"Наиболее укрепленные районы противника находятся почти на границе с Николаевской областью, то есть территории, которые оккупанты еще держат. А именно возле Снигиревки на Николаевщине и дальше села на Херсонщине - это Томина Балка, Станислав по основной трассе за Чернобаевкой, плюс сама Чернобаевка. Под самим Херсоном тоже оккупанты укрепляются, но там меньше техники, войск и фортификационных сооружений", - отметил Шишковский .
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