На Херсонщине оккупанты угрожают забирать авто у тех, кто отказывается от паспортов РФ, – Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики угрожают забирать автомобили у отказывающихся оформлять российские паспорта
Об этом сообщает Центр нацсопротивления .
"Враг проваливает все возможные планы принудительной паспортизации населения ВОТ. Следовательно, в Херсонской области до 1 мая поставили задачу всем владельцам автомашин осуществить переоформление в соответствии с законами РФ", - говорится в сообщении.
"Однако переоформить автомобиль можно только при наличии паспорта врага, и при этом оккупанты уже заявили, что машины без перерегистрации будут изымать", - добавили в ЦНС.
- На днях россияне привезли на временно захваченные территории Херсонской области пропагандистов, снимавших вражеские обстрелы , чтобы обвинить в них украинских защитников.
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