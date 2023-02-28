Об этом сообщает Центр нацсопротивления .

"Враг проваливает все возможные планы принудительной паспортизации населения ВОТ. Следовательно, в Херсонской области до 1 мая поставили задачу всем владельцам автомашин осуществить переоформление в соответствии с законами РФ", - говорится в сообщении.

"Однако переоформить автомобиль можно только при наличии паспорта врага, и при этом оккупанты уже заявили, что машины без перерегистрации будут изымать", - добавили в ЦНС.