Об этом в утренней сводке 20 марта отчитывается Генштаб ВСУ.

На Херсонщине российские оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта.

В частности, на блокпостах временно оккупированной территории Херсонской области захватчики угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями при отсутствии российских паспортов при последующей проверке документов.

Россияне вели наступление на 5 направлениях, однако ВСУ отразили почти 70 атак

Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки, 19 марта, украинские воины отбили 69 атак противника на указанных направлениях.

В Генштабе отмечают, что эпицентром боевых действий остается Бахмут.

За сутки враг нанес 6 ракетных и 13 авиационных ударов по Украине

19 марта Россия продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населённые пункты, объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны.

Так, российские военные нанесли 6 ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Высокой остается вероятность ударов по всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариковое, Волфино и Степок на Сумщине и Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодезное, Каменка, Новомлинск, Красное Первое, Дворечна, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка.

Вражеские войска совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спорное в Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичев и Марьинки.

Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов. Среди них: Ольговское, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области, а также Тамарыно, Одрадокаменка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Разлив и Херсон.

Украинские воины поразили 4 ЗРК, 3 средства РЭБ и несколько районов скопления оккупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2", 7 ударов - по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила склад боеприпасов врага.

Также защитники уничтожили российский БПЛА типа "Зала".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 3 средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.