На Херсонщине оккупанты требуют от аграриев отдавать до 70% урожая в десять раз дешевле розничной цены, - председатель облсовета
Российские захватчики требуют от аграриев в Херсонской области отдавать большую часть урожая закупщикам из Крыма и России
Об этом заявил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.
По его словам, аграриев иногда требуют сдавать продукцию за 10% от цены.
"В Каховском районе россияне требуют от предпринимателей отдавать до 70% выращенной или хранящейся продукции заготовителям из Крыма или России. Такая цена не компенсирует даже то, что вложено в эту продукцию", - говорит председатель облсовета.
По мнению Самойленко, ситуация сложилась из-за того, что Херсон закрыт для выезда и въезда. Поэтому продажа ранних овощей и фруктов невозможна.
"К большому сожалению, ни зеленого, ни любого другого цвета коридоры, которые мы пытались создать между оккупированной Херсонщиной и Украиной, не работают", - рассказывает Александр Самойленко.
Между тем, пропаганда показывает, как вывезенные из Херсона овощи продают по дешевке в Крыму, называя это "социальными ценами"
Самойленко считает, что единственная возможность помочь аграриям – освобождение Херсонщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.28
Покупка 34.28Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.65Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное