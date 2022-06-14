На Херсонщине оккупанты требуют от аграриев отдавать до 70% урожая в десять раз дешевле розничной цены, - председатель облсовета

Об этом заявил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

По его словам, аграриев иногда требуют сдавать продукцию за 10% от цены.

"В Каховском районе россияне требуют от предпринимателей отдавать до 70% выращенной или хранящейся продукции заготовителям из Крыма или России. Такая цена не компенсирует даже то, что вложено в эту продукцию", - говорит председатель облсовета.

По мнению Самойленко, ситуация сложилась из-за того, что Херсон закрыт для выезда и въезда. Поэтому продажа ранних овощей и фруктов невозможна.

"К большому сожалению, ни зеленого, ни любого другого цвета коридоры, которые мы пытались создать между оккупированной Херсонщиной и Украиной, не работают", - рассказывает Александр Самойленко.

Между тем, пропаганда показывает, как вывезенные из Херсона овощи продают по дешевке в Крыму, называя это "социальными ценами"

Самойленко считает, что единственная возможность помочь аграриям – освобождение Херсонщины.