На Херсонщине оккупанты сорвали эвакуацию и похитили во время переговоров голову Нововоронцовской громады

Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

По предварительной информации, российские оккупанты в который раз не позволили вывезти жителей из крупнейших разрушенных населенных пунктов Херсонщины.

ОГА сообщает, что на сегодняшний день с врагом была заключена договоренность о зеленом коридоре для жителей пгт Высокополье, сел Нововознесенское и Миролюбовка. Для эвакуации было выделено 10 автобусов. Однако, россияне не пропустили транспорт.

"Вместе со своим заместителем Эдуардом Науменко с самого утра контролировали процесс и не афишировали маршруты коридора, чтобы все прошло успешно. К сожалению, никакой договоренности рашисты не выполнили", - пишет Лагута.

Кроме того, он отмечает, что весь процесс согласования эвакуации был напряженным.

Главным по организации перевозки населения был назначен голова Нововоронцовской ТГ Владимир Марчук.



Лагута сообщает, что во время переговоров с российской стороной оккупанты задержали Марчука. Пока информации о его местонахождении нет.

