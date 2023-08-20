Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Жизнь еще одного жителя Херсона сегодня оборвала российская армия", - написал Прокудин.

По его словам, около 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава.

В результате вражеской атаки 33-летний мужчина погиб на месте.