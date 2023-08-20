На Херсонщине оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника: погиб мужчина
В воскресенье, 20 августа, российские террористы в Новобериславе на Херсонщине сбросили с беспилотника два взрывных устройства. В результате погиб мужчина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Жизнь еще одного жителя Херсона сегодня оборвала российская армия", - написал Прокудин.
По его словам, около 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава.
В результате вражеской атаки 33-летний мужчина погиб на месте.
- 20 августа около 15:00 оккупанты обстреляли село в Новокаховской громаде Херсонской области. В результате ранена женщина.
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