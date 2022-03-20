На Херсонщине оккупанты разгоняют мирные протесты с помощью слезоточивого газа и дубинок, - активист
Активист и журналист из Херсона Константин Рыженко рассказал, что оккупанты в Олешках, Каховке и Новой Каховке разгоняют мирные митинги с помощью силы
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV
“Каждый день мы выходим на улицы для того, чтобы заявить о своей гражданской позиции. Мы говорим оккупантам, что мы против их присутствия в городе и стране. Мы также указываем ими на то, что мы против создания ХНР и не будем ни к кому присоединяться. Они в ответ, начиная со вчерашнего дня, начали включать гимн СССР. Сегодня в ответ херсонцы начали петь гимн Украины” - рассказал Рыженко
Журналист рассказал, что захватчики в Херсоне ведут себя довольно мирно, чего не скажешь о ситуации в области.
“В Олешках, Каховке и Новой Каховке оккупанты с помощью силы разгоняют мирные митинги. Многи людей задерживают и арестовывают. В Херсоне этого не происходит. В основном, приходят за людьми после митингов. Отслеживают особенно активных и приходят к ним домой. – рассказал Рыженко
- Напомним, 20 марта в Херсоне и Каховке украинцы снова массово выходят на протесты против оккупантов.
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