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На Херсонщине оккупанты предлагают местным вступить в ряды армии РФ, - Генштаб

20 апреля, 2023 четверг
18:55
Война с Россией

На временно оккупированной части Херсонщині россияне в ходе контрразведывательных мероприятий проводят проверки, во время которых предлагают местным вступить в ряды армии РФ

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 20 апреля.

"В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время во время таких проверок, ккупанті проводят опрос граждан и предлагают им службу в вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении.

ВСУ за день нанесли один авиаудар и поразили три пункта управления врага

Украинская авиация за сутки нанесла один удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники окупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 3 пункта управления противника.

Россияне за день совершили 33 обстрела из РСЗО и нанесли 17 авиаударов по территории Украины

Генштаб пишет, что основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - отражено более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка, Павловка Сумской области, а также Козачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Домашнее Харьковской области.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворична, Западное и Берестово  Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отбили 22 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Зализное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Степное, Каменка, Тоненькое, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское.
  • На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенным пунктам Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно вел наступательные действия в районах Пречистовки и Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время в течение суток произвели обстрелы более 40 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Червоное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Берислав, Ивановка, Веселое Херсонской области и город Херсон.

Россияне обстреляли в Запорожской области села Каменское и Малая Токмачка: погибли женщина и мужчина, еще один человек ранен.

Херсонщина
оккупированные территории
Бахмут
потери окуппантов
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