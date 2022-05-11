На Херсонщине оккупанты похитили мирного жителя, избивали его и пытали током, - Денисова
Оккупанты обнародовали видео допроса жителя Херсонщины Сергея Мороза, которого они избивали и пытали током
Об этом в телеграме написала омбудсман Людмила Денисова.
"Российские боевики пытают взятых в заложники мирных украинцев. Оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного ими жителя Олешек в Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока", - подчеркнула она.
Омбудсман напомнила, что по Римскому статуту, пытки и убийство мирных жителей относятся к военным преступлениям, а видео является его доказательством.
- Рашисты на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста, чтобы пополнить обменный фонд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное