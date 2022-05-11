Об этом в телеграме написала омбудсман Людмила Денисова.

"Российские боевики пытают взятых в заложники мирных украинцев. Оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного ими жителя Олешек в Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока", - подчеркнула она.

Омбудсман напомнила, что по Римскому статуту, пытки и убийство мирных жителей относятся к военным преступлениям, а видео является его доказательством.

Рашисты на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста, чтобы пополнить обменный фонд.

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