Об этом сообщает Полиция Херсонской области.

Рашисты с оружием ворвались в дом мирного жителя и похитили его

"В Херсоне вооруженные военные РФ ворвались в дом 45-летнего местного жителя. На территории домовладения оккупанты провели незаконный обыск, в гараже нашли флаг Украины, после чего военные связали мужчине руки, закрыли лицо, поместили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении" , – говорится в сообщении.

Также российские оккупанты похитили председателя Верхнерогачицкой территориальной громады. Женщина отказалась сотрудничать с рашистами. Чиновницу забрали из собственного дома.

Местонахождение похищенных украинцев неизвестно.

Ранее в Херсонской области оккупанты похитили главу Зеленоподской территориальной громады Елену Пелешок.

6 августа коллаборанта Владимира Сальдо, который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.

В захваченном Россией городе Новая Каховка Херсонской области стреляли из пистолета в местного коллаборанта Виталия Гуру.

Во временно оккупированной Херсонской области россияне готовятся к проведению "референдума", пенсионерам раздают деньги, а молодежи обещают бесплатное обучение.

Секретарь Херсонского городского совета Галина Луговая убеждена, что оккупанты сами рано или поздно ликвидируют всех перешедших на их сторону коллаборантов.

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