На Херсонщине оккупанты похитили местного жителя и председателя громады
Во временно оккупированной Херсонской области российские захватчики похитили местного жителя и главу Верхнерогачицкой громады
Об этом сообщает Полиция Херсонской области.
Рашисты с оружием ворвались в дом мирного жителя и похитили его
"В Херсоне вооруженные военные РФ ворвались в дом 45-летнего местного жителя. На территории домовладения оккупанты провели незаконный обыск, в гараже нашли флаг Украины, после чего военные связали мужчине руки, закрыли лицо, поместили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении" , – говорится в сообщении.
Также российские оккупанты похитили председателя Верхнерогачицкой территориальной громады. Женщина отказалась сотрудничать с рашистами. Чиновницу забрали из собственного дома.
Местонахождение похищенных украинцев неизвестно.
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