English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Криминал На Херсонщине оккупанты похитили местного жителя и председателя громады

На Херсонщине оккупанты похитили местного жителя и председателя громады

18 августа, 2022 четверг
17:28
Криминал

Во временно оккупированной Херсонской области российские захватчики похитили местного жителя и главу Верхнерогачицкой громады

Об этом сообщает Полиция Херсонской области.

Рашисты с оружием ворвались в дом мирного жителя и похитили его

"В Херсоне вооруженные военные РФ ворвались в дом 45-летнего местного жителя. На территории домовладения оккупанты провели незаконный обыск, в гараже нашли флаг Украины, после чего военные связали мужчине руки, закрыли лицо, поместили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении" , – говорится в сообщении.

Также российские оккупанты похитили председателя Верхнерогачицкой  территориальной громады. Женщина отказалась сотрудничать с рашистами. Чиновницу забрали из собственного дома.

Местонахождение похищенных украинцев неизвестно.

  • Ранее в Херсонской области оккупанты похитили главу Зеленоподской территориальной громады Елену Пелешок.
  • 6 августа коллаборанта Владимира Сальдо, который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.
  • В захваченном Россией городе Новая Каховка Херсонской области стреляли из пистолета в местного коллаборанта Виталия Гуру.
  • Во временно оккупированной Херсонской области россияне готовятся к проведению "референдума", пенсионерам раздают деньги, а молодежи  обещают бесплатное обучение.
  • Секретарь Херсонского городского совета Галина Луговая убеждена, что оккупанты сами рано или поздно ликвидируют всех перешедших на их сторону коллаборантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Херсон
полиция
Херсонщина
война с Россией
оккупированные территории
Читайте также:
Валерій Залужний
17 августа, 2022 среда
Генерал Валерий Залужный: Я бы проехался по Красной площади на танке под украинским флагом
Нафтогаз
17 августа, 2022 среда
В Нафтогазе сообщили, какой зимой будет цена на газ в Украине
17 августа, 2022 среда
"Нам их на хрен не жалко": в случае закрытия Европы для россиян кремлевские пропагандисты "анонсируют" войну с НАТО и ядерные удары
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.32
    Покупка 39.32
    Продажа 40.11
  • EUR
    Покупка 39.75
    Продажа 40.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
18 августа
18:59
Эксклюзив
Пока ВСУ не перережут железнодорожное сообщение с Иловайском и Дебальцево, враг будет поставлять боекомплекты с территории РФ, - военнослужащий ВСУ Сазонов
18:52
Обновлено
"Оккупанты объявили неожиданный "выходной": разведка предупредила о провокациях РФ на ЗАЭС
18:32
Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей.
Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей
18:27
Обновлено
Число погибших в результате обстрелов Харькова возросло до 17, еще 42 человека ранены
18:11
С 24 февраля в Европе демонтировали более 20 советских военных монументов, - СМИ
18:08
Обновлено
Во Львове закончилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша
18:05
Николай Княжицкий
Зачем украинским военным спутник?
17:59
Корабль с украинским зерном, похищенным оккупантами, замечен у берегов Сирии
17:49
Довженко-Центр
Минкульт инициировал обсуждение сохранения целостности киноархива Довженко-Центра. Госкино говорит о трех профильных учреждениях
17:37
Гуманитарные штабы для переселенных жителей Луганщины будут работать во всех областях Украины, - Гайдай
17:23
Остановка работы ЗАЭС оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы, - Энергоатом
17:08
МИД РФ
В МИД РФ заявили, что столкновение с Западом "вполне реально", но оно не в интересах России
16:57
Эксклюзив
Трегубов
Кремль боится признать, что ракеты могут падать на головы россиян, а не только украинцев, – капитан ВСУ Трегубов
16:47
Освобождение из плена украинских военных, ядерный шантаж РФ и зерновая инициатива: Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове
16:38
АЗС
Суд арестовал объекты и акции одной из крупнейших сетей АЗС, связанных с РФ
16:34
Эксклюзив
На Донетчине враг круглосуточно обстреливает наши позиции. Мы не из стали, ждем ротации еще с Рубежного, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Рубан
16:20
Эксклюзив
Мероприятие меняет мышление "Украина не должна проиграть" на "Украина должна победить", - эксперт-международник Краев
16:18
Западные адвокаты могут конфисковать до $1 трлн у подсанкционных россиян и компаний из РФ, - Bloomberg
16:05
Псевдоминистра образования Мариуполя и четырех директоров школ подозревают в госизмене
15:50
"Борьба с коррупцией облегчает путь в ЕС": глава представительства ЕС в Украине Маасикас встретился с новоназначенным главой САП
15:48
В России начали вербовать "добровольцев" на войну в Украине в СИЗО
15:45
Обновлено
Фонд Притулы купил доступ к спутнику для Украины за 600 млн грн, собранных на "байрактары"
15:16
Владимир Арьев зарегистрировал петицию к мировому сообществу о спасении пленных защитников Мариуполя и усилении давления на Россию из-за преступления в Оленовке
15:10
Эксклюзив
Противник покидает населенные пункты Херсонщины, - военнослужащий ВСУ Ганул
15:05
Эксклюзив
Игорь Лапин
Никто в Украине не простит Зеленскому замораживания войны, - офицер ВСУ Лапин
15:02
В Национальном музее Шевченко откроют выставку "І на оновленій Землі..."
14:55
"Случайно пропадают оккупанты": Гайдай рассказал о движении сопротивления на Луганщине
14:55
В минувшие сутки ВМС уничтожили самоходную артустановку россиян 2С7 "Пион"
14:51
Эксклюзив
Мы должны лишить Россию наступательной способности, очистить землю от оккупантов и освободить Крым, - генерал ВСУ Кривонос
14:38
"Чем более сокрушительный вред мы нанесем российским войскам, тем безопаснее будет этот мир": Порошенко на MSNBC
14:21
Обновлено
В Николаеве гремели взрывы. Сообщают о двух раненых и одном погибшем, - мэр
14:18
Эксклюзив
Сергей Згурец
В Херсонской области командование РФ на ночлег ездит в Крым из-за боязни за свою безопасность, - Згурец
14:16
На официальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге обсудят вопросы виз для россиян
14:13
На фронт отправили первый вертолет, приобретенный за средства UNITED24
14:01
Из-за наводнения в Новой Зеландии отменили авиарейсы, закрыли предприятия и школы, сотни жителей эвакуируют
13:51
Эксклюзив
За полгода враги почувствовали, что их бронетранспортеры недостаточно защищены для прорыва нашей обороны, - подполковник в отставке Саламаха
13:49
Эксклюзив
Предупреждение о войне. Была ли возможна эвакуация?
13:47
Владислава Есипенко
Во временно оккупированном Крыму "апелляционный суд" смягчил приговор журналисту Есипенко, - супруга
13:39
В июле страны ЕС впервые не предложили Украине новую военную помощь, – Politico
13:35
"Провел" 128 единиц техники захватчиков с Сумщины до Киевщины. Агенту РФ сообщили о подозрении
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV