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Главная война с Россией На Херсонщине оккупанты похитили депутата Скадовского райсовета от "ЕС" Владимира Курикова

На Херсонщине оккупанты похитили депутата Скадовского райсовета от "ЕС" Владимира Курикова

13 апреля, 2022 среда
22:32
война с Россией

В Херсонской области российские военные похитили депутата Скадовского районного совета Владимира Курикова

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Херсонщина. К сожалению, неутешительная новость — россияне похитили депутата Скадовского райсовета от "ЕС" Курикова Владимира Львовича. Это известный патриот, который был также в списке кандидатов в депутаты Херсонского областного совета", - написал Хлань.

  • Добавим, что на юге захватчики пытаются вернуть утраченные позиции, ведут воздушную разведку, агитируют людей за РФ и распространяют фейки о войне против Украины.

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