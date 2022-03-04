На Херсонщине оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар, работает только Wi-Fi, - глава ОГА

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута в Telegram.



"Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонщины. Сейчас работает только WiFi. Выясняем ситуацию!" – написал он.

Напомним, в Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 российские захватчики начали транслировать 24 российских теле и 3 радиоканала.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские власти готовят провокации в Херсоне и призвал херсонцев помешать "митингу" россиян в поддержку оккупации.