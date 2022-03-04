На Херсонщине оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар, работает только Wi-Fi, - глава ОГА
Россияне отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута в Telegram.
"Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонщины. Сейчас работает только WiFi. Выясняем ситуацию!" – написал он.
- Напомним, в Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 российские захватчики начали транслировать 24 российских теле и 3 радиоканала.
- 4 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские власти готовят провокации в Херсоне и призвал херсонцев помешать "митингу" россиян в поддержку оккупации.
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