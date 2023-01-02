Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 2 декабря.

"Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары", - говорится в сообщении.

За день ВСУ нанесли 10 авиаударов по местам скопления врага и 5 – по позициям ракетно-зенитных комплексов

Кроме того, в Генштабе подтвердили, что 31 декабря в населенном пункте Макеевка Донецкой области были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются.

Оккупанты совершили 28 авиаударов за день, ВСУ сбили все "шахеды", атаковавшие гражданскую инфраструктуру

В Генштабе рассказали, что оккупанты нанесли 28 авиационных и один ракетный удар. Отмечается, что 27 авиационных ударов россияне нанесли по гражданской инфраструктуре, используя "шахеды". Все эти дроны были сбиты.

Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях ситуация следующая:

На Сиверском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Елино Черниговской области; Майское – Сумской, а также Стрилеча, Старица, Волчанск и Каменка на Харьковщине.

обстрелам подверглись районы населенных пунктов Елино Черниговской области; Майское – Сумской, а также Стрилеча, Старица, Волчанск и Каменка на Харьковщине. На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлынска, Дворичнойй, Лимана Первого, Вильшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области.

враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлынска, Дворичнойй, Лимана Первого, Вильшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области. На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области.

вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области. На Запорожском направлении враг нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области и Мусиевка на Днепропетровщине.

враг нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области и Мусиевка на Днепропетровщине. На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.

В минобороны России признали гибель 63 российских военных в результате удара ВСУ по казарме в оккупированной Макеевке в ночь на 1 января.

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