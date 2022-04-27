На Херсонщине оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов: повреждены дома, детсады и ранены по меньшей мере три человека
Россияне обстреляли дома, детсады и уничтожили инфраструктуру в Бедозерской общине, Киселевке и Томиной Балке на Херсонщине, в результате чего ранения получили по меньшей мере три человека
Об этом говорится в телеграмме Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, 25-26 апреля 2022 года военнослужащие страны-агрессора в очередной раз обстреляли ряд населенных пунктов области. Вражескими снарядами в селах Киселевка и Томина Балка повреждены детские сады, несколько жилых домов", - отметили в ОГПУ.
Во время обстрела Белозерской общины кафиры разрушили гражданскую инфраструктуру, обесточили жилые дома. По предварительным данным, по меньшей мере три человека получили осколочные ранения.
Херсонская областная прокуратура проводит досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры продолжают документировать военные преступления в России.
- В Херсоне кафиры разогнали проукраинский митинг , в результате чего пострадали четыре человека.
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