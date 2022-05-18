На Херсонщине оккупанты обстреляли из "градов" гражданскую автоколонну: три человека погибли, шестеро - ранены
В Херсонской области россияне обстреляли гражданские автомобили из "градов", есть пострадавшие
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Сообщается, что 17 мая российские военные вблизи села Давыдов Брод Херсонской области обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских автомобилей.
Мирные жители пытались проехать в Бериславский район Херсонской области. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 3 человека погибли, кроме того, 6 человек получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.
Досудебное расследование по данному факту продолжается.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- Напомним, что по словам первого заместителя председателя облсовета в Херсонской области оккупанты продолжают массово похищать и истязать людей
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