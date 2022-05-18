Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Сообщается, что 17 мая российские военные вблизи села Давыдов Брод Херсонской области обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских автомобилей.

Мирные жители пытались проехать в Бериславский район Херсонской области. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 3 человека погибли, кроме того, 6 человек получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что по словам первого заместителя председателя облсовета в Херсонской области оккупанты продолжают массово похищать и истязать людей

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