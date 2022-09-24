Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Днепр становится все холоднее, там есть шесть плотин, за каждой плотиной есть значительный запас воды. Все эти плотины находятся под контролем Украины и ничто не мешает нам слить эту воду, чтобы поднять уровень в Каховском водохранилище, чтобы вода перелилась через дамбу, смыла построенный россиянами щебеночный мост и подтопила все переправы, которыми оккупанты пользуются сейчас", - пояснил Молчанов.

По его словам, оккупанты обречены на окружение.

"Россияне будут отрезаны от любых поставок. У них не будет горючего, они не смогут вывести военных, которые находятся на хорошо укрепленных позициях. Им некуда будет бежать, потому что Днепр будет холодным", - добавил Молчанов.

23 сентября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ подтягивает резервы и создает новые переправы в Херсонской области.

Российский диктатор Владимир Путин запретил военным РФ отступать из оккупированного Херсона.

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