Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Утром 15 июня оккупанты назначили гауляйтером Таврийска жителя соседней Каховки Четкарев Евгений Юрьевич. Россияне представили "мэра" сотрудникам городского совета, однако они отказались работать под его "руководством".

"Четкарева привезли в сопровождении нескольких неизвестных нам лиц, собрали всех, кто был на тот момент в здании горсовета и заявили, что теперь он является нашим "мэром". Перед нами выступил и сам гауляйтер. Он признался, что вообще ничего не понимает в местном самоуправлении, поэтому рассчитывает на нашу помощь и поддержку. Но работать под его "руководством" никто не согласился. Отказались все – и совет ветеранов, и представители соцслужбы, никто не захотел оставаться с Четкаревым в одном помещении. анонимный сотрудник Таврийского горсовета.

По его словам, гауляйтера захватчики искали очень долго, даже предлагали возглавить оккупационную администрацию некоторым местным жителям, однако все они отказались.

"Сейчас в городе продолжают работать все коммунальные предприятия. Но если оккупанты придут и туда, боюсь, Таврийск вообще останется без коммунальных работников. Не думаю, что кто-нибудь из них захочет стать предателем", - добавил информатор.

Как сообщает Центр журналистских расследований, Евгений Четкарев является адвокатом, руководителем и соучредителем общественной организации "Адвокатское объединение "Адвокатская компания "Четкарев и партнеры", а также соучредителем каховской городской молодежной спортивной общественной организации, которая находится в процессе прекращения".

"Главную работу в их семейном адвокатском бизнесе всегда выполнял отец, Юрий Четкарев, когда-то работавший следователем Каховского районного отдела полиции. Особым уважением и отец, и сын никогда не пользовались. А о Евгении все говорили, что он "гнида гнидой". Также он никогда не лез в политику и был всегда пассивным", – на условиях анонимности сообщил бывший полицейский из Каховки.

Как указано на сайте Национальной Ассоциации Адвокатов Украины, Евгений Четкарев учитывается в Совете адвокатов Херсонской области, имеет свидетельство №440, выданное 9 апреля 2009 года Херсонской областной квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры (КГКА).

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