Об этом в утреннем своде 19 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности.

Минирований испытывают и акватории рек Конка и Днепр. Имеются случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.

Враг наступает по 4 направлениям, ВСУ отразили 60 атак

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

За прошедшие сутки на указанных участках фронта подразделениями сил обороны Украины отражены более 60 атак противника.

Россия нанесла 4 ракетных и 60 авиационных ударов по Украине за прошедшие сутки

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

18 апреля противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Большая Березка, Коренок, Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфиное и Речки Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримовка и Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении за минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлинск, Дворичная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва.

Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Григорьевка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

Однако украинские защитники отразили наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское.

Совершили обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошлые сутки защитники Украины отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки.

Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские армейцы продолжают вести оборонные действия.

В то же время в течение суток произвели обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.

Силы обороны сбили 10 дронов, а также поразили важный военный объект оккупантов

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также 8 ударных (7 - типа "Шахед-136" и 1 - "Ланцет").

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.