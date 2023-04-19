На Херсонщине оккупанты наращивают оборону, минируют акватории рек Конка и Днепр, - Генштаб
Захватнические войска на временно оккупированной территории Херсонской области минируют местность, в частности акватории рек Конка и Днепр. За 18 апреля ВСУ отразили более 60 атак врага
Об этом в утреннем своде 19 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.
На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности.
Минирований испытывают и акватории рек Конка и Днепр. Имеются случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.
Враг наступает по 4 направлениям, ВСУ отразили 60 атак
Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
За прошедшие сутки на указанных участках фронта подразделениями сил обороны Украины отражены более 60 атак противника.
Россия нанесла 4 ракетных и 60 авиационных ударов по Украине за прошедшие сутки
Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
18 апреля противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди.
Ситуация по направлениям
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Большая Березка, Коренок, Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфиное и Речки Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримовка и Нестерное Харьковской области.
На Купянском направлении за минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлинск, Дворичная и Западное Харьковской области.
На Лиманском направлении враг пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва.
Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Григорьевка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное - Донецкой.
На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.
Однако украинские защитники отразили наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское.
Совершили обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошлые сутки защитники Украины отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области.
Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Шахтерском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки.
Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях российские армейцы продолжают вести оборонные действия.
В то же время в течение суток произвели обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.
Силы обороны сбили 10 дронов, а также поразили важный военный объект оккупантов
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Кроме того, были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также 8 ударных (7 - типа "Шахед-136" и 1 - "Ланцет").
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.
- Ранее украинские морпехи уничтожили противотанковый ракетный комплекс и 10 россиян.
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