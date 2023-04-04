Об этом в утреннем своде 4 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население.

Так, 2 апреля этого года, людям было запрещено покидать дом и выходить из дома. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы.

В отдельных селах указанного района, пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков. Для получения пенсий нужно выстоять очередь, средств хватает не всем и не в полном размере. Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее.

Враг наступал на 4 направлениях, однако ВСУ отразили 69 атак

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, в течение 3 апреля было отражено 69 атак россиян.

Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Россия нанесла 3 ракетных и 21 авиаудар по Украине в течение суток

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь враг продолжает использовать тактику террора.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. А Российская Федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений вооруженных сил России.

Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Волфине, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рублено и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Диброва и Серебрянского лесничества.

Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Веселое, Звановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне пытаются взять под полный контроль город Бахмут, продолжают его штурмовать.

Враг вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили 32 атаки противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты, находящиеся в районе боевого столкновения, в том числе: Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел.

В то же время войска РФ совершили обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА.

Также российская армия произвела обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности.

Совершил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

ВСУ сбили дрон и нанесли удары по местам скопления оккупантов

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника.