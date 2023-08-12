На Херсонщине оккупанты хотят провести "ревизию" имущества украинцев, - ЦНС
Оккупационная администрация на временно захваченных территориях Херсонской области планирует провести "инвентаризацию" движимого и недвижимого имущества украинцев
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Российская оккупационная администрация на временно захваченных землях Херсонской области планирует провести инвентаризацию "бесхозяйственных объектов"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под этим названием россияне подразумевают то имущество, которое оставили украинцы убегая от российского "освобождения". По данным ЦНС, специальные инспекторы будут искать как движимое, так и недвижимое имущество, где нет владельцев.
Также, как отмечает сопротивление, россияне будут выявлять имущество "самозахваченных" объектов, то есть имущество украинцев, оставшихся жить на оккупированных территориях, но не переоформляющих право собственности в так называемых российских структурах.
"После обнаружения такого имущества россияне угрожают его "национализировать", то есть официально ограбить местных жителей", - добавили в сообщении.
- В городе Каховка и других населенных пунктах на территории временно оккупированной Херсонской области захватчики распространяют фейки об отводе своих войск для выявления проукраински настроенных граждан.
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