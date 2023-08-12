Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Российская оккупационная администрация на временно захваченных землях Херсонской области планирует провести инвентаризацию "бесхозяйственных объектов"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под этим названием россияне подразумевают то имущество, которое оставили украинцы убегая от российского "освобождения". По данным ЦНС, специальные инспекторы будут искать как движимое, так и недвижимое имущество, где нет владельцев.

Также, как отмечает сопротивление, россияне будут выявлять имущество "самозахваченных" объектов, то есть имущество украинцев, оставшихся жить на оккупированных территориях, но не переоформляющих право собственности в так называемых российских структурах.

"После обнаружения такого имущества россияне угрожают его "национализировать", то есть официально ограбить местных жителей", - добавили в сообщении.