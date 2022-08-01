На Херсонщине оккупанты ходят по домам местных и переодеваются в гражданское, чтобы сбежать с фронта, - ОВА
В Херсонской области оккупанты ходят по домам местных и переодеваются в гражданское, чтобы сбежать с фронта, где ведутся активные боевые действия
Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной государственной администрации Дмитрий Бутрий в телеграме.
На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия. Вооруженные силы Украины наносят удары по российским позициям, уничтожают вражеские опорные пункты, технику и российских военных.
Как пишет Бутрий, российские военные пытаются найти способ сбежать с поля боя.
"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - отметил он.
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