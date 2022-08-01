Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной государственной администрации Дмитрий Бутрий в телеграме.

На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия. Вооруженные силы Украины наносят удары по российским позициям, уничтожают вражеские опорные пункты, технику и российских военных.

Как пишет Бутрий, российские военные пытаются найти способ сбежать с поля боя.

"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - отметил он.

В Херсонской области украинские защитники деоккупировали 46 населенных пунктов, однако жителей все равно призывают эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.

Военно-морские силы ВСУ во время контрнаступления на Херсонском направлении захватили в плен 11 рашистов.

Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.

Британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска с Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.

Вооруженные Силы Украины обнародовали видеоподтверждение уничтожения железнодорожного Антоновского моста Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb