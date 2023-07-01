На Херсонщине оккупанты ищут украинских партизан, - движение "Атеш"
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Херсонской области обыскивают, избивают и пытают местных жителей
Об этом сообщает военно-партизанское движение "Атеш".
"Агенты "Атеш" информируют, что российские оккупанты проводят карательную операцию в районе населенных пунктов Раденск, Большие Копани и Тарасовка. Вооруженные люди на военной технике с участием местных предателей проводят обыски, проверяют мобильные телефоны, бьют и пытают местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты очень напуганы активностью украинских партизан, особенно в населенном пункте Тарасовка.
"Но никакие меры не смогут остановить движение сопротивления. Агенты "Атеш" работают тайно, точно и успешно!" – отметили партизаны.
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