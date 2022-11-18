Об этом он сообщил у себя в facebook .

"Освобождение от российских военных Херсонщины открыло новые факты жестокого обращения - жители области подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией - Харьковщина, Киевщина, Черниговщина", - говорится в сообщении.

Также он сообщил, что на территории Херсонской области впервые были установлены факты, что одновременно в камерах застенков неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе.

"Пытки, избиения, сексуальное насилие, но мужчин и женщин вместе - не держали. Причем, их не выпускали неделями. Даже в туалет нужно было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам - при женщинах", - отмечается в сообщении.

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Также Лубинец отметил, что в каждой камере были установлены видеокамеры для наблюдения.

"Такой круглосуточный видеонаблюдение записывался со звуком. Это отдельно подчеркивают наши граждане, которые подвергались пыткам, и объясняют, что они это четко понимали. Потому что как только херсонцы начинали говорить об оккупации, то мгновенно в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали" , – написал он.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что в застенке была отдельная камера, где держали подростков.

"Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые парни выглядели примерно на лет 14. И крестик, которого я вчера показывал на видео, сделал 19-летний парень, который находился здесь — в застенке. В других областях мы не обнаруживали камер для детей или подростков. А здесь - это не действовало", - говорится в сообщении.

В Херсоне нашли застенку, где кафиры издевались над украинскими гражданами.

По данным Нацполиции, на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 991 гражданского лица.

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