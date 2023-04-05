На Херсонщине ограничили проведение богослужений на Пасху и запретили посещать кладбища
В Херсонской области запретили посещение кладбищ и мест захоронений, а также проведение богослужений в храмах в период комендантского часа во время Пасхальных праздников
Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин по результатам второго заседания Совета обороны Херсонской области.
"Совет принял решение о запрете посещения кладбищ и мест захоронений, а также о запрете проведения богослужений в церквях в период комендантского часа и скопления населения во время Пасхальных праздников", - отметил он.
Первое решение обусловлено минной опасностью, а второе – риском вражеских ударов авиацией или тяжелой артиллерией.
Прокудин подчеркнул запрет на въезд семей с детьми в ряд населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии столкновения, из-за угрозы постоянных обстрелов. В частности, он назвал Кизимис, Велетенское, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерку, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновку, Приднепровское и другие населенные пункты.
Также принято решение еще на месяц продлить разрешение на продажу алкоголя. Так, в Херсонской области до 15 мая алкоголь будут продавать с 10:00 до 15:00.
"Опять же наблюдаем за динамикой преступности. Пока у нас есть все причины продолжить действие торговли", - добавил глава ОВА.
- В течение 3 апреля российская армия нанесла 61 удар по Херсонщине, в результате чего погиб человек.
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