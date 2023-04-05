Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин по результатам второго заседания Совета обороны Херсонской области.

"Совет принял решение о запрете посещения кладбищ и мест захоронений, а также о запрете проведения богослужений в церквях в период комендантского часа и скопления населения во время Пасхальных праздников", - отметил он.

Первое решение обусловлено минной опасностью, а второе – риском вражеских ударов авиацией или тяжелой артиллерией.

Прокудин подчеркнул запрет на въезд семей с детьми в ряд населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии столкновения, из-за угрозы постоянных обстрелов. В частности, он назвал Кизимис, Велетенское, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерку, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновку, Приднепровское и другие населенные пункты.

Также принято решение еще на месяц продлить разрешение на продажу алкоголя. Так, в Херсонской области до 15 мая алкоголь будут продавать с 10:00 до 15:00.

"Опять же наблюдаем за динамикой преступности. Пока у нас есть все причины продолжить действие торговли", - добавил глава ОВА.