На Херсонщине обломки российских снарядов убили двух человек
22 февраля российские войска били по селу Новотягинка Херсонской области. В результате обстрелов два человека погибли
Об этом информирует глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин .
Рашисты вели огонь из артиллерии по Новотягинке. Под прицелом врага находились частные дома жителей.
От обломков российских снарядов погибли два украинца. 81-летняя женщина и 68-летний мужчина от полученных ран погибли на месте.
- 20 февраля, захватчики 58 раз обстреливали Херсонскую область, в результате чего два человека погибли.
- Днем 21 февраля российские войска нанесли около 20 ударов по территории города Херсона. Известно о пяти погибших местных жителях и 16 раненых.
- В течение суток, 21 февраля, россияне 51 раз били по Херсонщине из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и АГС.
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