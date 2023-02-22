На Херсонщине обломки российских снарядов убили двух человек

Об этом информирует глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин .

Рашисты вели огонь из артиллерии по Новотягинке. Под прицелом врага находились частные дома жителей.

От обломков российских снарядов погибли два украинца. 81-летняя женщина и 68-летний мужчина от полученных ран погибли на месте.