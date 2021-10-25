На Херсонщине нашли повешенным патрульного полицейского

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Херсонской области.



Около 12:30 в территориальное подразделение полиции города Алешки обратился 59-летний мужчина, который рассказал, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины.



Правоохранители во время выезда на место происшествия выяснили личность погибшего.



При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили. Открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского.

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