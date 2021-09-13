На Херсонщине мужчина забаррикадировался в доме и угрожает его взорвать

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Херсонской области.



Об инциденте сообщила в 4:22 жена указанного мужчины. Правоохранители установили, что мужчина проживает с женой и четырьмя детьми. Во время семейной ссоры мужчина начал угрожать родным предметом, похожим на гранату. После этого жена и дети вышли из дома и вызвали полицию, угрозы их жизни и здоровью нет.



Правонарушитель закрылся на втором этаже дома и отказался выходить. Полицейские оцепили территорию возле домовладения и отвели людей отвели на безопасное расстояние.



Правоохранители проводят переговоры с мужчиной. В случае отказа мужа прекратить правонарушение к нему планируют применить предусмотренные законом полицейские меры.

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