На Херсонщине мужчина забаррикадировался в доме и угрожает его взорвать
В понедельник, 13 сентября, в пгт Ивановка Херсонской области 45-летний мужчина забаррикадировался в собственном доме и угрожает его взорвать
Об этом сообщает сайт Нацполиции в Херсонской области.
Об инциденте сообщила в 4:22 жена указанного мужчины. Правоохранители установили, что мужчина проживает с женой и четырьмя детьми. Во время семейной ссоры мужчина начал угрожать родным предметом, похожим на гранату. После этого жена и дети вышли из дома и вызвали полицию, угрозы их жизни и здоровью нет.
Правонарушитель закрылся на втором этаже дома и отказался выходить. Полицейские оцепили территорию возле домовладения и отвели людей отвели на безопасное расстояние.
Правоохранители проводят переговоры с мужчиной. В случае отказа мужа прекратить правонарушение к нему планируют применить предусмотренные законом полицейские меры.
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