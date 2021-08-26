На Херсонщине мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Указано, что водитель автобуса "Мерседес Спринтер" позвонил в полиции и и сообщил, что один из пассажиров словесно начал угрожать подрывом гранаты. В этот момент в автобусе находились 26 пассажиров.

Правоохранители прибыли на место происшествия и осмотрели вещи мужа.

"При поверхностной проверке и осмотре вещей мужчины никаких подозрительных предметов полицейские не обнаружили", - сообщили на сайте полиции.

Отмечается, что человек в состоянии алкогольного опьянения, объяснил правоохранителям, что хотел покурить, а водитель отказался сделать остановку.

На правонарушителя составили административные материалы по ст.173 "Мелкое хулиганство" и ст.178 "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде" КоАП.

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