На Херсонщине мужчина открыл стрельбу в поле и угрожал работникам
В Херсонской области мужчина на поле угрожал работникам и повредил сельскохозяйственную технику
Об этом передает пресс-служба полиции области.
Это произошло с рабочими в поле, принадлежащем Зеленоподской территориальной громаде, Каховского района.
"На поле приехал неизвестный мужчина на внедорожнике, угрожал работникам и повредил их мототранспорт и сельскохозяйственную технику. Все это сопровождалось выстрелами из карабина. Полицейским удалось в течение нескольких часов задержать злоумышленника и разоружить его", - говорится в сообщении.
Сейчас он в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины находится в условиях изолятора временного содержания.
"Первым о происшествии в полицию сообщил фермер, который обслуживает поле. Он рассказал, что увидел поврежденные трактор с прицепом и мопеды, а рабочих нигде не было, их телефоны не отвечали", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В это время со стороны другого поля вышли двое испуганных рабочих, которые рассказали обстоятельства.
По их словам, в поле на белом внедорожнике марки «Линкольн» приехал неизвестный мужчина, начал угрожать им и сказал, что их работодатель должен ему деньги. Затем неизвестный металлическим прутом разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх.
Злоумышленником оказался 36-летний житель Новой Каховки. Ранее он был судим за грабеж, угрозу убийства и незаконное завладение транспортным средством.
Так, мужчина объяснил, что хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу, который якобы поставляет ему некачественные товары, постоянно должен деньги и поэтому между ними возникают конфликты.
"Мужчина планировал повредить сельскохозяйственную технику, но точно не знал, какое поле принадлежит компаньону. И наконец, как оказалось, преступник ошибся полями и нанес ущерб совсем другом фермеру", - говорится в сообщении.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины (карается лишением свободы на срок от трех до семи лет). Решается вопрос о вручении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
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