Об этом он сообщил в телеграме.

Он отметил, что у пострадавшего минно-взрывная травма ноги, его госпитализировала "скорая", врачи оказывают мужчине необходимую медицинскую помощь.

Янушевич подчеркнул, что минная опасность в области остается на высоком уровне, поэтому передвигаться стоит только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. Он также напоминает, что не стоит сейчас посещать лесополосы и места, где находились российские военные, ведь это опасно.

"Если вы натолкнулись на взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите о своей находке правоохранителям или спасателям. Расскажите об этом своим детям", - пишет глава ОВА.

4 января во время разминирования деоккупированного от россиян Изюмского района Харьковщины в результате детонации боеприпаса пострадал старший сапер, а в Балаклее подорвался 22-летний мужчина.

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