Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Все произошло в селе Змиевка Бериславского района, где под вражеский обстрел попала следственно-оперативная группа полиции, ехавшая по вызову, а также волонтеры, которые направлялись в село эвакуировать пенсионерку и везли гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что произошло прямое попадание снаряда в автомобиль. От машины осталась только куча металла.

"Первыми ранеными помогли военнослужащие ВСУ. Волонтеров с тяжелыми ранениями бойцы доставили в больницу. Полицейские же самостоятельно добрались до медучреждения, где у них диагностировали контузии и ушибы головного мозга", - рассказали правоохранители.