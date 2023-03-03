На Херсонщине машина с волонтерами попала под обстрел: трех человек госпитализировали
В Херсонской области полицейские и автомобиль с волонтерами из Кривого Рога попали под вражеский обстрел. Трех человек с тяжелыми ранениями доставили в больницу
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
"Все произошло в селе Змиевка Бериславского района, где под вражеский обстрел попала следственно-оперативная группа полиции, ехавшая по вызову, а также волонтеры, которые направлялись в село эвакуировать пенсионерку и везли гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что произошло прямое попадание снаряда в автомобиль. От машины осталась только куча металла.
"Первыми ранеными помогли военнослужащие ВСУ. Волонтеров с тяжелыми ранениями бойцы доставили в больницу. Полицейские же самостоятельно добрались до медучреждения, где у них диагностировали контузии и ушибы головного мозга", - рассказали правоохранители.
- Два дня назад 34-летний волонтер из Кривого Рога попал под плотный вражеский огонь в Херсонской области и получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги.
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