На Херсонщине легковушка врезалась в грузовик, погибли два человека
В Херсонской области на автодороге Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ произошло смертельное ДТП с участием легковых Mercedes-Benz, ВАЗ-2107 и грузовика MAN
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.
Авария произошла вблизи пгт Казацкое Каховского района. По данным правоохранителей, 41-летний водитель Mercedes-Benz двигался из Новой Каховки и перед поворотом на село. Казацкое, обгоняя ВАЗ-2107, не придерживался безопасного интервала и зацепил указанную легковушку в районе левой передней двери.
После этого водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком MAN, двигалась во встречном направлении по своей полосе движения.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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