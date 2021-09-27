На Херсонщине легковушка врезалась в грузовик, погибли два человека

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.



Авария произошла вблизи пгт Казацкое Каховского района. По данным правоохранителей, 41-летний водитель Mercedes-Benz двигался из Новой Каховки и перед поворотом на село. Казацкое, обгоняя ВАЗ-2107, не придерживался безопасного интервала и зацепил указанную легковушку в районе левой передней двери.



После этого водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком MAN, двигалась во встречном направлении по своей полосе движения.



В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).