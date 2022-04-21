На Херсонщине кадыровцы присваивают агропредприятия и угрожают расправой за отказ аграриев работать
На временно оккупированных территориях Херсона российские захватчики угрожают аграриям физической расправой и отбирают имущество
Об этом сообщает Всеукраинский Аграрный Совет.
В Херсонской области оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу РФ, вывозят продукцию со складов и силой заставляют работать аграриев. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой.
Такая ситуация возникла в хозяйствах участника ВАР, агрария из Херсона, Альберта Черепахи.
Он рассказал, что группа вооруженных чеченцев, называющих себя кадыровцами, вошла на территорию хозяйственных подразделений в Геническом районе 11-12 апреля. Вооруженные люди заявили, что теперь все имущество предприятия принадлежит им. Руководителей подразделений предупредили, что в случае имущественных потерь им отрежут головы.
"Сейчас работников предприятия принуждают работать в пользу агрессора. Захватчики начали руководить производственными процессами на предприятии: дали команду работникам проводить посевную, подготовить заявку на необходимые материалы", – добавляют в сообщении.
- Заметим, что Россия планирует вывезти с временно захваченных территорий Украины зерно. Это может привести к голоду не только в Украине, но и в мире.
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