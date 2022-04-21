На Херсонщине кадыровцы присваивают агропредприятия и угрожают расправой за отказ аграриев работать

Об этом сообщает Всеукраинский Аграрный Совет.

В Херсонской области оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу РФ, вывозят продукцию со складов и силой заставляют работать аграриев. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой.

Такая ситуация возникла в хозяйствах участника ВАР, агрария из Херсона, Альберта Черепахи.

Он рассказал, что группа вооруженных чеченцев, называющих себя кадыровцами, вошла на территорию хозяйственных подразделений в Геническом районе 11-12 апреля. Вооруженные люди заявили, что теперь все имущество предприятия принадлежит им. Руководителей подразделений предупредили, что в случае имущественных потерь им отрежут головы.



"Сейчас работников предприятия принуждают работать в пользу агрессора. Захватчики начали руководить производственными процессами на предприятии: дали команду работникам проводить посевную, подготовить заявку на необходимые материалы", – добавляют в сообщении.

Заметим, что Россия планирует вывезти с временно захваченных территорий Украины зерно. Это может привести к голоду не только в Украине, но и в мире.