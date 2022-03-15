На Херсонщине исчезли уже два журналиста: родные рассказали подробности

Об этом сообщает Общественное.

12 марта в Каховке пропал без вести журналист газеты "Новый день" Олег Батурин. В последний раз с журналистом общался его коллега Иван Антипенко в день исчезновения.

"Олег сказал, что около 16 часов он будет идти на встречу, но без деталей. С тех пор связи с ним не было", - рассказал он.



Также, по его словам, Олег Батурин знал много людей как журналист с многолетним опытом и не скрывал свою проукраинскую политическую позицию.

"У него на ФБ четкие и понятные мессиджи по отношению к происходящему и кто враг", - сказал Иван Антипенко.

Олег Батурин записался в местное общественное формирование, выходил на патрулирование улиц, охранял город от мародеров.

"Я знаю, что россияне его задержали, он у них. Его задержали вместе с Сергеем Цигипой или в отдельности", - рассказал журналист.

Журналист из Новой Каховки Сергей Цигип в свою очередь исчез утром 12 марта. Его жена Елена рассказала, что он вместе с собакой должен был отнести продукты к ее маме. На блокпоста через Северокрымский канал его остановили и долго что-то проверяли. Об этом по телефону ей рассказали местные.



Позже Елена нашла собаку во дворе исполкома. Военные о задержании мужчины ничего не рассказали.

"Никто со мной не связывался, ждем, может, будут какие-то условия. Возможно, что-то он фотографировал. Он каждый день много излагал информации на своей странице в Facebook. Он много писал каждый день по 4-5 статей, все патриотического характера, давали информацию, где кто находится, какие бои ведутся, что делается, он вел информационную войну", - сказала Елена.



Жена пропавшего журналиста предполагает, что задержание мужчины связано с его активной гражданской позицией и журналистской деятельностью.